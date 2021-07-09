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Снова внеочередные заседания: "слуга народа" о последней неделе Рады

9 июля 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одним из самых главных вопросов станет налоговый закон, а также продолжатся реформы СБУ и судебная

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада на следующей неделе проведет последнее пленарное заседание на нынешней сессии и уйдет на каникулы до сентября. Депутаты снова проведут два внеочередных заседания и рассмотрят несколько важных законопроектов. Более подробно об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, следующая пленарная неделя будет очень насыщенной, во вторник и четверг планируются внеочередные заседания.

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"Главным вопросом заседания фракции ("СН") в понедельник, скорее всего, будет законопроект №5600 о налоговых изменениях от Кабмина. Мы договаривались, что голосуем его в первом чтении, а потом вносим правки. Меня лично не устраивает повышение для людей цен на квартиры из-за дополнительных налогов при продаже недвижимости и урезание доходов местных бюджетов", – отметил Качура.

Он выделил самые важные законопроекты, которые планируются к рассмотрению:

  • №5068 о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности инспекторов ВСП (закон из пакета судебной реформы, на котором настаивают США);
  • №3196-д о Службе безопасности Украины (реформа СБУ, хотят забрать функцию расследования экономических преступлений);
  • № 5596 легализация каннабиса для использования в медицинских целях;
  • №4612 относительно гарантий адвокатской деятельности (разрешение адвокатам на ношение и применение травматических пистолетов);
  • №4533 о конституционной процедуре.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Владимир Зеленский забраковал принятый парламентом закон о Высшей квалификационной комиссии судей и вернул документ в Раду со своими предложениями.

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Также ми писали, что в Раду внесли не тот проект Герба Украины. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что последний конкурс на эскиз герба "был фолом последней надежды" от Минкульта.

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