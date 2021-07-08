У Раду внесли не той проєкт Герба України. У Зеленського пояснили чому

Заступник голови фракції "Слуги народу" стверджує, що останній конкурс на ескіз герба "був фолом останньої надії" від Мінкульту

Володимир Зеленський і два ескізи Великого герба України / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду не той проєкт Великого герба, який переміг на торішньому конкурсі, тому що пропонувати парламенту на затвердження саме ескіз-переможець нібито й не були зобов'язані.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "Радіо Свобода".

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"У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів, по останньому конкурсу теж. Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував. Тому тут питання про зміст, а не про форму", – зазначив він.

Проєкт, внесений Зеленським у Раду (зліва) та ескіз, що переміг на конкурсі (праворуч)

На питання, навіщо потрібно було взагалі в такому випадку проводити ще один конкурс, Корнієнко заявив, що це "був фол останньої надії" від Мінкульту.

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"Це була така спроба: давайте ще раз проведемо, може, щось нове виникне. Так, там були нові ідеї "групи Дубілета", тому що Дубілет знайшов геральдистів, вони розробили нові ідеї, але вони, на жаль, негеральдичні виявилися", – пояснив депутат.

Нагадаємо, 28 червня, в День Конституції, президент Володимир Зеленський заявив, що вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб України, а коли проєкт на наступний день опублікували на сайті парламенту, то з'ясувалося, що ескіз, представлений у ньому, не той, що переміг на останньому конкурсі.

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на великий Державний Герб України визначив найкращий ескіз герба у листопаді 2020 року.

Слід зазначити, що до проєкту, який переміг в останньому конкурсі,у професійних геральдистів виникло чимало претензій.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: