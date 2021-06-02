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Все ж легалізують? У Раду внесли "компромісний" закон про лікувальну марихуану

2 червня, 14:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Новий законопроєкт має задовольнити більшість фракцій в парламенті – його розробляли понад 80 народних депутатів

Глава комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький пропонує легалізувати в Україні медичний канабіс – відповідний законопроєкт вже внесли в парламент.

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Про це нардеп повідомив в своєму Telegram-каналі.

Радуцький нагадав про те, що за минулий рік в Раду вже вносили аналогічні пропозиції, але свою ініціативу він вважає компромісним варіантом. Його авторами стали 83 нардепа з різних фракцій.

Також депутат нагадав про те, що, згідно з результатами організованого президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, легалізацію "лікувальної" марихуани підтримують 64,8% громадян.

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На сьогодні канабіс внесено до списку психотропних і наркотичних речовин, використання яких повністю заборонено законом. Однак ліків на основі конопель потребують як мінімум 2 млн українців, стверджує Радуцький.

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Новий законопроєкт пропонує:

  • дозволити діяльність підприємств з культивування лікарських конопель після отримання відповідної ліцензії;
  • створити уповноважений орган з контролю в сфері обігу медичного канабісу;
  • ввести подвійний контроль від МВС і МОЗ за ланцюжком виробник-пацієнт;
  • дозволити українським вченим досліджувати препарати на основі медичного канабісу.

При цьому відпускатися такі препарати будуть виключно за електронним рецептом від лікаря, а діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, буде ліцензуватися і підлягати регулярній звітності.

Більше про плюси і мінуси легалізації лікувальної марихуани в Україні, а також з аргументами протиборчих сторін читайте на нашому сайті.

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