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"Слуга народу" вчитиметься у Компартії Китаю: реакції та кращі меми на слова Арахамії

8 липня 2021 0:16

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Українці не оцінили тягу головного "слуги народу" в Раді переймати досвід китайських комуністів і нагадали про страту корупціонерів в Піднебесній

Лестощі на адресу китайських комуністів від Давида Арахамія вийшла йому боком в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Лестощі на адресу китайських комуністів від Давида Арахамія вийшла йому боком в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Висловлювання нардепа Давида Арахамії про схожість принципів його партії "Слуга народу" і Компартії Китаю, а також про необхідність переймання досвіду КНР в управлінні державою викликали неоднозначну реакцію українців.

За розвиненою промисловістю, армією і економікою країни дійсно ховаються утиски опозиції, будь-якого інакомислення і мусульман-уйгурів.

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На цьому тлі соцмережі вже сповнилися мемамі на тему "китайських" вподобань Арахамії:

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Втім, деякі коментатори все все ж погодилися з главою "слуг" в Раді:

Нагадаємо, що 7 липня в китайських державних ЗМІ вийшло інтерв'ю з Арахамією. Він заявив, що принципи "Слуги народу" і КПК збігаються, оскільки їхнім гаслом є служіння народу, а також висловив надію, що Україна скористається "позитивним досвідом Китаю в області економічного розвитку".

Нагадаємо, не так давно Арахамія потрапив в інший скандал, невтішно відгукнувшись про авторів української Конституції Степана Хмару і колишньому генпрокурора Віктора Шишкіна.

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А до цього його застали на відпочинку в одному з найдорожчих мальдівських курортів Amari Havodda Maldives.

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