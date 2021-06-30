"Що це за два дєда-мопеда?": Арахамія виправдався за слова про Хмару і Шишкіна

Автори української Конституції в Раді були у "провокаційних" футболках – Арахамія тепер жалкує, що відразу їх не впізнав і не підійшов до них розібратися

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виправдався за свою фразу "Що це за два дєда-мопеда?" про авторів української Конституції Степана Хмару і колишнього генпрокурора Віктора Шишкіна. Депутат просто не впізнав їх під час урочистого засідання парламенту 28 червня. Про це він розповів сьогодні журналістам біля Верховної Ради.

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Він назвав провокацією вчинок Хмари і Шишкіна – вони одягли футболки з написом "Зе! Вбивця Конституції".

"Я сидів ззаду за двома людьми, які встали, переодягли якісь футболки і робили політичні заяви, коли цих людей запросили. Я добре знаю і Шишкіна, і Хмару, але зі спини я не навчився розпізнавати людей. Я й подумати не міг, що такі поважні люди можуть собі дозволити робити політичні провокації на урочистій події. Ось я і запитав, що це за два діди", – пояснив Арахамія.

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Його обурила поведінка Хмари і Шишкіна стосовно президента України, і нардеп сказав, що це грає на руку російському агресору.

"Якби я знав, що це два шановні джентльмени, я б особисто підійшов і сказав би, що потрібно розуміти, де ви є, який це має вигляд на телебаченні в країні-агресорі, коли ти президента називаєш вбивцею. Мені здається, це некоректно. Запитайте у цих людей, як вони до цього дійшли", – заявив глава фракції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Арахамія розповідав журналістам, як вгадав рахунок матчу Україна – Швеція і скільки грошей на цьому виграв.