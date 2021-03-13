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Мальдіви для бідних: Арахамія розповів, у скільки йому обійшовся відпочинок в люксовому готелі

13 березня, 15:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

Нардеп заявив, що платив лише 80 доларів за добу проживання в готелі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за відпочинок на Мальдівах він платив всього 80 доларів за добу. При цьому офіційна ціна проживання в готелі, де був нардеп, стартує від 14 тис. грн.

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Про це політик розповів під час з'їзду партії.

Спочатку депутат спробував уникнути запитання журналістів – замість вартості своєї подорожі він розповів, скільки витратив часу на дорогу.

"Витратив два дні на те, щоб туди доїхати, півтора дні, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося п'ять років, і півтора дні на дорогу додому", – сказав голова фракції.

Потім Арахамія уточнив, що платив за житло по 2 200 грн з людини за добу і близько 18 тисяч гривень за переліт.

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"Там 80 доларів на людину для того, щоб жити. Я не пам'ятаю... десь 650 доларів на те, щоб доїхати", – заявив він.

Відео: Telegram

Зазначимо, що фотографію з відпочинку нардепа нещодавно опублікував політолог Андрій Смолій. Знімок був зроблений в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives.

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/ Фото: Facebook

Згідно з інформацією на сайті Booking, ціна проживання в п'ятизірковому готелі становить мінімум 13 814 грн. Водночас люкс з басейном над водою обійдеться в 41 846 грн за одну людину.

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Нагадаємо, раніше на дорогому відпочинку засвітився депутат Микола Тищенко. Проживання в Rixos The Palm Dubai йому обійшлося в 1000 доларів за добу.

Крім того, п'ятого президента України Петра Порошенка помітили в Еквадорі. У Мережі стверджували, що, за даними журналістів, політик нібито знімав дорогу яхту.

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відпочинок Мальдіви слуга народа Давид Арахамия
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