Арахамія порівняв "Слугу народу" з Комуністичною партією Китаю

Арахамія побачив схожість "слуг народу" з компартією Китаю. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побачив схожість політики його партії з Комуністичною партією Китаю (КПК). Він вважає, що Україна повинна перейняти позитивний досвід цієї країни в галузі економічного розвитку. Про це політик розповів в інтерв'ю китайському державному інформагентству Xinhua.

Нещодавно КПК відсвяткувала 100-річчя від дня свого заснування – нардеп привітав її керівництво і всіх китайців з цією знаменною подією. Він зазначив, що принципи правлячих партій України та Китаю багато у чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу.

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Головному "слузі" у Верховній Раді імпонує стиль китайської Компартії: попри величезну територію цієї країни, КПК представлена у кожному населеному пункті – від невеликих сіл до великих міст.

"Цей досвід неодмінно потрібно переймати", – вважає Арахамія.

Він вважає, що Україні потрібно переймати позитивний досвід Китаю у галузі економічного розвитку. Депутат навів як приклад лікарню, яку китайці побудували за кілька днів, а за кілька місяців – міст. За його словами, в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту та підготувати технічну документацію.

"Китай є для України прикладом і стратегічним партнером у модернізації країни. За десять років, що минули з моменту встановлення відносин стратегічного партнерства, Україна і Китай змогли досягти видатних результатів у різних галузях співпраці. Натепер КНР є найбільшим торговим партнером України. Офіційний Київ високо цінує можливість брати участь у китайській ініціативі "Пояс і шлях", що підсилює транзитний потенціал України, і бачить великі перспективи у співпраці з КНР в таких сферах, як освіта, туризм і культура", – заявив Арахамія.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", заступник міністра розвитку економіки, торговий представник України Тарас Качка заявляв, що експорт товарів з України перевищив доковідний рівень. Наприклад, збільшується частка продажів до Китаю: експорт в Піднебесну зріс удвічі минулого року і ще на 45% з початку 2021 року.