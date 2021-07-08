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"Слуга народа" будет учиться у Компартии Китая: реакции и лучшие мемы на слова Арахамии

8 июля 2021 0:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украинцы не оценили тягу главного "слуги народа" в Раде перенимать опыт китайских коммунистов и напомнили о казни коррупционеров в Поднебесной

Лесть в адрес китайских коммунистов от Давида Арахамии вышла ему боком в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Лесть в адрес китайских коммунистов от Давида Арахамии вышла ему боком в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Высказывания нардепа Давида Арахамии о схожести принципов его партии "Слуга народа" и Компартии Китая, а также о необходимости перенимания опыта КНР в управлении государством вызвали неоднозначную реакцию украинцев.

За развитой промышленностью, армией и экономикой страны действительно скрываются притеснения оппозиции, всяческого инакомыслия и мусульман-уйгуров.

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На этом фоне соцсети уже преисполнились мемами на тему "китайских" предпочтений Арахамии:

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Впрочем, некоторые комментаторы все все же согласились с главой "слуг" в Раде:

Напомним, что 7 июля в китайских государственных СМИ вышло интервью с Арахамией. Он заявил, что принципы "Слуги Народа" и КПК совпадают, поскольку их лозунгом является служение народу, а также выразил надежду, что Украина воспользуется "положительным опытом Китая в области экономического развития".

Напомним, не так давно Арахамия попал в другой скандал, нелестно отозвавшись об авторах украинской Конституции Степане Хмаре и бывшем генпрокуроре Викторе Шишкине.

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А до этого его застали на отдыхе в одном из самых дорогих мальдивских курортов Amari Havodda Maldives.

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