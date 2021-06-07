"Зараз нам потрібна допомога". Зеленський наполягає на швидкому вирішенні питання зі вступом в НАТО

Президент зазначив, що українці все менше вірять, що наша країна все-таки зможе стати частиною НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно вирішувати негайно питання вступу країни в НАТО. Україна зараз перебуває у небезпеці і їй потрібна допомога.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю Axios.

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Зеленський переконаний, що з часом його країна вступить у НАТО, але українці в це вірять все менше. За його словами, це велика проблема.

"Якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас у рядах своїх членів, то немає сенсу дивитися у бінокль, у якесь далеке майбутнє. Питання потрібно вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", – сказав Зеленський.

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Як відомо, Україні для серйозного зближення з НАТО необхідно прийняти п'ять базових законів. Верховна Рада може вирішити це питання вже цього року.

Нагадаємо, до 2025 року Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

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