Коли Україна може вступити до НАТО? В уряді оцінили шанси

Процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, і його не зупинити, вважає Стефанишина

Ольга Стефанишина / Фото: Прес-служба партії "Голос"

Україна може вступити до НАТО найближчими роками, однак цей процес досить тривалий.

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Це вже підтверджено генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими та німецькими колегами, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, тільки зараз Україна починає дискурс щодо отримання ПДЧ, а процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, і його не зупинити.

"Політичне рішення буде ухвалено. Я впевнена, що найближчими роками, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні переговори", – додала вона.

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Як ми писали раніше, Україні для серйозного зближення з НАТО необхідно ухвалити п'ять базових законів. Верховна Рада може вирішити це питання вже цьогоріч.

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