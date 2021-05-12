Русский
$ 27,67
33,67
  1. Влада

Коли Україна може вступити до НАТО? В уряді оцінили шанси

12 травня, 17:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, і його не зупинити, вважає Стефанишина

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина / Фото: Прес-служба партії "Голос"

Україна може вступити до НАТО найближчими роками, однак цей процес досить тривалий.

Реклама

Це вже підтверджено генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими та німецькими колегами, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, тільки зараз Україна починає дискурс щодо отримання ПДЧ, а процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, і його не зупинити.

"Політичне рішення буде ухвалено. Я впевнена, що найближчими роками, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні переговори", – додала вона.

В тренді
Вирішував із Путіним кримські справи і хотів платити податки в РФ. Баканов про підозру Медведчуку

Як ми писали раніше, Україні для серйозного зближення з НАТО необхідно ухвалити п'ять базових законів. Верховна Рада може вирішити це питання вже цьогоріч.

Реклама

Читайте також головне з виступу президента Володимира Зеленського на форумі "Україна 30", де він говорив, як стримати Росію і вступити до НАТО.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
"Політична розправа". Медведчук "знайшовся" і відреагував на обшукиВлада
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти Медведчука
Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти МедведчукаВлада
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)
У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці (оновлено)Влада
Чому Коболєва вигнали з
Чому Коболєва вигнали з "Нафтогазу" – Шмигаль назвав три причиниЕкономіка
Звільнений з
Звільнений з "Укроборонпрому" Найєм відзвітував про зарплату в 3 мільйони гривеньЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти