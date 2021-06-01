Може бути план Б: Зеленський відповів на побоювання НАТО бути втягнутим у конфлікт на Донбасі

Україна розраховує на особливий статус безпеки, коли поверне свої окуповані території

/ Фото: Офис Президента Украины

Україна в разі вступу до НАТО розраховує не на втягування у війну з Росією інших членів Альянсу, а хоче, щоб Сполучені Штати і Євросоюз гарантували їй безпеку.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відповідаючи на зауваження журналіста, що деякі члени НАТО побоюються застосування Україною в разі вступу п'ятої статті, згідно з якою вони повинні будуть приєднатися до конфлікту, Зеленський підкреслив, що наша країна не хоче війни.

"Це виносилося б на переговори. Україна не хоче війни... Питання в тому, як вийти з цієї складної ситуації. Ситуації, що склалася зі вступом України в НАТО. Я можу відповісти на це запитання для вас. Україна може мати план Б", – заявив він.

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Зеленський пояснив, що план Б він вбачає у гарантіях з боку США і Євросоюзу безпеки Україні, після того як вона поверне окуповані території і відновить територіальну цілісність.

"Коли Україна поверне свої окуповані території, вона не повинна отримати невизначені домовленості, які легко порушити, як це було з Будапештським меморандумом. Повинні бути серйозні гравці – ЄС і США, які забезпечили б Україні особливий статус у сфері безпеки" , – заявив він.

Нагадаємо, президент України вважає, що Німеччина і Франція притримуються занадто обережною дипломатії в "нормандському форматі" і на останній зустрічі їхні представники навіть побоялися чітко назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Ми також повідомляли, що міністри закордонних справ і оборони країн НАТО обговорять 1 червня ситуацію в Україні та Білорусі.

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