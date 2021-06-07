"Сейчас нам нужна помощь". Зеленский настаивает на быстром решении вопроса со вступлением в НАТО

Президент отметил, что украинцы все меньше верят, что наша страна все-таки сможет стать частью НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно решать немедленно вопрос вступления страны в НАТО. Украина сейчас находится в опасности и ей нужна помощь.

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Об этом глава страны заявил в интервью Axios.

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Зеленский убежден, что со временем его страна вступит в НАТО, но украинцы в это верят все меньше. По его словам, это большая проблема.

"Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее. Вопрос нужно решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", – сказал Зеленский.

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Как известно, Украине для серьезного сближения с НАТО необходимо принять пять базовых законов. Верховная Рада может решить этот вопрос уже в этом году.

Напомним, до 2025 года Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет целей партнерства.

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