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Україна стане ближче до НАТО: в "Слузі народу" назвали 5 необхідних законів

11 травня, 14:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Деякі з необхідних законів вже прийняті. Верещук розповіла, що ще залишилося

/ Фото: Facebook

Україні для серйозного зближення з НАТО необхідно прийняти п'ять базових законів. Верховна Рада може вирішити це питання вже в цьому році.

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Про це сказала член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає ГОРДОН.

За її словами, у Києва перед НАТО є п'ять зобов'язань у вигляді законопроектів, деякі з них вже стали законами, а деякі чекають узгодження у парламенті.

"Серед базових законопроектів прийнято закон про розвідку і закон про оборонні закупівлі. У першому читанні прийнято законопроєкт про СБУ. Зараз йде дискусія. Сподіваюся, вже в червні ми побачимо цей доопрацьований законопроєкт на голосуванні у парламенті. Також нас чекає законопроєкт про державну таємницю – він допрацьовується у комітеті. І ще один – законопроєкт про громадянський демократичний контроль. Він також у комітеті, допрацьовується", – сказала Верещук.

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За її словами, завершити прийняття решти законів планується ще в цьому році.

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Читайте також головне з виступу президента Володимира Зеленського на форумі "Україна 30", де він говорив, як стримати Росію і вступити в НАТО.

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