Росія хоче почати нову війну з Україною: в США назвали причину

Росія не просто так стягує війська до українського кордону- вона хоче почати війну з Україною, а причиною цього стала бездіяльність Заходу: Москва впевнена, що Європа і США не перешкодять цьому.

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Таку думку висловив для Atlantic Council колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

Він визнав, що реакція США на російську агресію досі була неефективною, а союзники по НАТО були вкрай розчаровані повною відсутністю зусиль або тиску на Кремль.

"Я вважаю, що Кремль має намір почати війну з Україною, тому що Росія все більше впевнена, що Захід насправді нічого не буде з цим робити. Насправді ми нічого не зробили з їх вторгненням до Грузії у 2008 році. Вони побачили нашу нездатність діяти в Сирії і нашу нездатність покарати їх якимось значимим чином після їх вторгнення в Україну у 2014 році", – сказав Ходжес.

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Генерал також визнав, що Америка була занадто м'якою стосовно Москви з 2008 року, і тільки зміна поведінки на більш жорстку позицію з притягненням Росії до відповідальності врятує від військової ескалації.

Як ми вже писали, колишній заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Александер Вершбоу припустив, що нинішня воєнна ескалація і стягування військ до кордонів України сплановані для введення російських "миротворців" на Донбас.

Тим часом президент Володимир Зеленський запропонувавросійському лідерові Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі для врегулювання конфлікту.

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