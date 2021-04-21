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Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причину

21 апреля, 12:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американский генерал признал провал политики США в отношении России – Кремль перестал бояться НАТО

Россия не просто так стягивает войска к украинской границе – она хочет начать войну с Украиной, а причиной этому стало бездействие Запада: Москва уверена, что Европа и США не помешают этому.

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Такое мнение высказал для Atlantic Council бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он признал, что реакция США на российскую агрессию до сих пор была неэффективной, а союзники по НАТО были крайне разочарованы полным отсутствием усилий или давления на Кремль.

"Я считаю, что Кремль намеревается начать войну с Украиной, потому что Россия все больше уверена, что Запад на самом деле ничего не будет с этим делать. На самом деле мы ничего не сделали с их вторжением в Грузию в 2008 году. Они увидели нашу неспособность действовать в Сирии и нашу неспособность наказать их каким-либо значимым образом после их вторжения в Украину в 2014 году", – сказал Ходжес.

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Генерал также признал, что Америка была слишком мягкой в отношении Москвы с 2008 года, и только изменение поведения на более жесткую позицию с привлечением России к ответственности спасет от военной эскалации.

Как мы уже писали, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу не исключил, что нынешняя военная эскалация и стягивание войск к границам Украины спланированы для введения российских "миротворцев" на Донбасс.

Тем временем президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на Донбассе для урегулирования конфликта.

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Россия США война Бен Ходжес
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