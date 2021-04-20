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Навіщо Путін зібрав армію біля кордонів України: Кулеба назвав три причини

20 квітня, 18:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Військова ескалація поблизу України несе стратегічний характер, і в плани Кремля явно не входить застосовувати ті війська

Росія стягнула війська до українського кордону для того, щоб спробувати натиснути на Україну в питаннях Донбасу або відвернути увагу росіян від власних проблем всередині країни.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

За його словами, військова ескалація поблизу України несе стратегічний характер, і в плани Кремля явно не входить застосовувати ті війська. Кулеба назвав три причини брязкання зброєю:

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  • Перша – збільшити тиск на Україну і завершити війну на Донбасі на умовах Кремля, без спроб пошуку компромісу.
  • Друга – продемонструвати Заходу, що Росія буде робити все, що їй заманеться, і не буде враховувати вимоги міжнародного співтовариства щодо Олексія Навального, що вона буде зневажати санкції за втручання у внутрішні справи третіх країн, за кібератаки та інші злочини.
  • Третя – суто внутрішня. Путін і його правляча партія втрачають електоральний рейтинг в результаті корупції і погіршення якості життя росіян. Саме тому Кремль прагне завдяки військовій мобілізації згуртувати населення навколо лідера і правлячої партії перед майбутніми парламентськими виборами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Офісі президента теж озвучували причину, навіщо Путін підтягнув війська до України. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що Росія просто нагнітає нервозність – як в Україні, так і в світі.

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