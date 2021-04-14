Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій Путіна

У разі масштабного наступу Росія зазнає великих втрат, та Путін замість цього може зробити несподіваний хід щодо Донбасу

Росія не нападатиме на Україну, оскільки не зможе це зараз здійснити, війська поблизу українського кордону – це тільки тиск на Київ і перевірка готовності НАТО. Але замість масштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін може ввести війська на Донбас під виглядом "миротворців".

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Таку думку висловив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" колишній заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Александер Вершбоу.

На його думку, Росія лише брязкає зброєю, щоб налякати Україну за санкції проти проросійських сил і перевірити рішучість президента США Джо Байдена.

"Реальне вторгнення в даний час для росіян суто з практичних причин нездійсненне. Зараз не найкращий час для нападу.. Також це спосіб змусити Україну прийняти вимоги Росії під час переговорів і, можливо, покарати президента Зеленського за його нещодавні кроки щодо закручування гайок проросійським силам в Україні, зокрема Медведчуку, його політичній партії і його телеканалам", – сказав Вершбоу.

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Він вважає, що в разі масштабного наступу Росія зазнає великих втрат. Але Путін замість цього може зробити несподіваний хід щодо Донбасу.

"Але є один сценарій, який мене особливо непокоїть. Після всього цього тиску і демонстрації сили Путін може провести нові політичні маневри, наприклад, оголосити, що російські війська входять на Донбас як миротворці через можливі загрози безпеки для російськомовного населення на окупованих територіях. Це може стати свого роду способом зміни політичної гри", – зазначив колишній заступник генсека НАТО.

Якщо Росія здійснить цей маневр, то знайти політичне розв'язання цієї проблеми буде майже неможливо, вважає Вершбоу.

"Це було б менш ризиковано з точки зору Путіна, але це могло б мати політичні переваги у вигляді покарання Зеленського і українського народу і уникнення будь-яких подальших компромісів з боку Росії", – резюмував дипломат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, які війська Росія перекинула до кордонів України. За його словами, це реакція на навчання НАТО.

Відео: Сьогодні

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