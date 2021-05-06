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Росія догралася. США готові збільшити допомогу Україні

6 травня, 13:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Америка уважно стежить за переміщеннями російських військ поряд з українським кордоном – загроза нової агресії зберігається, вважає держсекретар Блінкен

/ Фото: Офис Президента Украины

Хоча Росія частково відвела свої війська від кордону з Україною і з окупованого Криму, загроза українській безпеці зберігається, тому США розглядають можливість збільшення надаваної Києву підтримки.

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Про це, як повідомляє кореспондент "Сьогодні", держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 6 травня.

Відео: Сьогодні

"Росія відвела деяку техніку, але частина залишається на кордоні з Україною. Тобто у Росії, якщо вона вирішить це зробити, є можливість у досить короткі строки розпочати агресію. Ми пильно стежимо", – сказав очільник Держдепу під час візиту на Банкову.

Читайте також: Візит держсекретаря США до Києва – про що говоритимуть Зеленський і Блінкен

Водночас він дуже високо оцінив поведінку України на тлі таких провокацій Кремля – Київ проявив стриманість і не відреагував на них, незважаючи на втрати.

"У цьому контексті ми активно розглядаємо можливість збільшення допомоги Україні в сфері безпеки", – додав Блінкен.

Більше про подробиці візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до України читайте в онлайн-хроніці на сайті "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину

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