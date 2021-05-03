США дуже уважно стежать за відведенням військ РФ від кордонів України – Блінкен

Росія заявила про повернення своїх військових і техніки, але тільки з Криму – інші війська залишаються поблизу України

Незважаючи на те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно за цим процесом пильно стежить.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Комерсант.

Він зазначив, що не всі війська відходять від України.

"Ми бачили, що за останні кілька днів було прийнято рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити ... Ми стежимо за цим дуже-дуже уважно", – сказав Блінкен.

На уточнююче запитання журналіста, чи є підтвердження, що Росія відводить свої війська, держсекретар запевнив, що США пильно стежать за обстановкою.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Росія все-таки відвела частину військ – тільки ті, які були додатково перекинуті в окупований Крим на навчання. Але на інших ділянках кордону війська РФ залишилися. Ми розбиралися, чому Росія повністю не відводить війська від кордонів.

Тим часом міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team проаналізувала відведення російських військ і зазначила, що в 2014-му таке вже було, а потім сталося вторгнення.