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РФ припинила гучно брязкати зброєю, але все може змінитися в один момент – Кулеба

11 травня, 11:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Росія може відновити активну збройну агресію на Донбасі в будь-який час, вважає міністр

Незважаючи на те що військові силиРФ все ще залишається на кордонах України і на окупованих територіях, напруженість трохи знизилася.

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Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія залишається і на кордоні, і на окупованих територіях, але єдине, що змінилося, – вона припинила гучно брязкати зброєю. Однак вона може відновити ці дії в будь-який момент. Ми знаємо, як стримувати ворога, ми знаємо, як будувати альянси, у нас є в цьому успіхи, і ми будемо продовжувати це робити ", – сказав Кулеба.

Також він подякував усім партнерам України за вагомий внесок у те, щоб Росія припинила агресивно погрожувати.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що ескалація на Донбасі вже зменшилася і малоймовірно, що Росія буде здійснювати подальші кроки з нагнітання ситуації.

Раніше, під час поїздки до військових на адмінкордон з Кримом, Зеленський розповів, що ймовірна поява нового переговорного формату щодо Донбасупаралельно з "нормандським" і "мінським".

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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