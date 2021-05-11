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Ескалація вже зменшилася – Зеленський про ризик вторгнення РФ в Україну найближчим часом

11 травня, 11:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки нічого не можна гарантувати, адже в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії такі кроки, вважає президент

/ Фото: president.gov.ua

Ескалація на Донбасі вже зменшилася, і малоймовірно, що Росія буде здійснювати подальші кроки.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

"На сьогодні, після того, що можлива ескалація могла би бути, я вважаю, що це зупинилось. Тут ніхто і нічого не може гарантувати, тому що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії такі кроки.. Але те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць, це точно… Будемо вірити, що війни далі не буде.", – сказав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський під час поїздки до військових під Крим розповів, що не виключена поява нового переговорного формату Донбасом паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ЗСУ провели навчання поблизу Криму, де тренувалися відбивати танковий прорив умовного противника.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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