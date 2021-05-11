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РФ прекратила громко "бряцать" оружием, но все может измениться в один момент – Кулеба

11 мая, 11:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Источник фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Источник фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Несмотря на то, что РФ все еще остается на границах Украины, и на оккупированных территориях, напряженность немного снизилась.

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Об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия остается и на границе, и на оккупированных территориях, но единственное, что изменилось, она прекратила громко бряцать оружием. Однако она может восстановить эти действия в любой момент. Мы знаем, как сдерживать врага, мы знаем, как строить альянсы, у нас есть в этом успехи и мы будем продолжать это делать", – сказал Кулеба.

Также он поблагодарил всех партнеров Украины за весомый вклад в то, чтобы Россия прекратила "бряцать" оружием.

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