"Зберігаємо пильність": в НАТО відреагували на війська РФ на кордонах України

Незважаючи на зниження кількості російських військ на кордонах України, десятки тисяч все ще залишаються

/ Фото: president.gov.ua

Через те що Росія залишила велику військову присутність на окупованих територіях України і навколо неї, НАТО має зберігати пильність.

Реклама

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс".

"Ми обговоримо тенденцію агресивної поведінки Росії, небезпечні розвідувальні операції в Болгарії та Чехії, але також і суттєве військове нарощування в Україні і навколо неї. Ми бачили деяке зниження кількості російських військ, але десятки тисяч залишаються", – сказав він.

Столтенберг також зазначив, що Росія ще не забрала озброєння і військове устаткування і обмежила судноплавство в Чорному морі, включаючи заборону на прохід через Азовську протоку в Азовське море.

Він підкреслив, що Росія зберігає навколо України найбільшу кількість військ з моменту попереднього зростання напруженості в 2014 році.

Реклама

Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росію слід притягати до відповідальності за її дії і змушувати дотримуватися її міжнародні зобов'язання.

Раніше в квітні країни "Великої сімки" та ЄС також зажадали від Росії припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією