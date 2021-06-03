Режиму Лукашенка готують покарання? Що розгляне РНБО в п'ятницю

На завтрашньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) планують розглянути питання санкцій проти режиму Лукашенка. Про це повідомила телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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За її словами, Рада зробила все від себе залежне – проголосувала постанову про засудження дій білоруської влади, а тепер справа за РНБО.

"МЗС передало списки людей, які, ймовірно, причетні до фальсифікації виборчого процесу у Білорусі. Буде питання ймовірних санкцій, які введе Україна щодо таких осіб", – сказала Верещук.

Також нардеп заявила, що якщо білоруські літаки почнуть літати до окупованого Криму, вони потраплять під санкції. Вона розповіла, чого чекати від завтрашнього засідання РНБО.

"Буде питання про санкції проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що стоятиме питання НАТО. У нас є національний план дій. Маю велику надію, що буде введено в дію рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми рухатимемося більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий. Сподіваюся, буде питання, що стосується земельних відносин. У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається в цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд питань безпеки щодо Криму і Донбасу", – додала Верещук.

Зазначимо, днями заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що до РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що йдеться передовсім про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.