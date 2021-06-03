"Ми не визнаємо Лукашенка": у "Слузі народу" пригрозили Білорусі за польоти до Криму

Європа закрила небо для білоруських літаків, і Лукашенко націлився на авіасполучення з окупованих Кримом

Верховна Рада вже засудила Білорусь за "піратське" захоплення літака Ryanair, а в "Слузі народу" пригрозили режиму Лукашенка жорсткими заходами в разі відкриття авіасполучення в окупований Крим.

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Про це заявив заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

Відзначимо, що сьогоднішню постанову парламенту щодо Білорусі було пом'якшено – звідти прибрали вимогу ввести санкції. Кравчук зазначила, що питаннями санкцій буде займатися РНБО, а дії української влади залишаються жорсткими.

"Ми не визнаємо Лукашенка керівником Білорусі. Він – самопроголошений президент. Ми засуджуємо його дії в питанні повітряного тероризму. Якщо Лукашенко буде робити подальші кроки, наприклад, з'явилася ідея, щоб до Криму літали білоруські літаки, то ми будемо реагувати і підвищувати градус нашої політичної позиції", – сказала нардеп.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями в Мінську обговорювали питання співпраці з Росією щодо авіасполучення у зв'язку з тим, що багато країн Європи припинили літати над Білоруссю і не пускають в свій повітряний простір білоруські літаки. Лукашенко навіть образився на Зеленського і заявив, що проситиме Путіна допомогти полетіти йому в окупований Крим.