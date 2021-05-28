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Пакет санкцій вже в РНБО – Україна готує Лукашенку "сюрприз"

28 травня, 20:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У МЗС розповіли, проти кого і за що Україна хоче прийняти жорсткі заходи

Україна готує санкції проти чиновників режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відповідні матеріали вже передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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Він зазначив, що йдеться, перш за все, про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

"З початку протестів у Білорусі уряд України солідаризувалася з позицією своїх міжнародних партнерів, і перш за все Європейського Союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкцій пакет, який переданий для розгляду Раді національної безпеки. Ми сподіваємося, що найближчим часом, можливо, цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента", – сказав Єнін.

Нагадаємо, після інциденту з "піратською посадкою" літака в Мінську Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закриває свій повітряний простір для білоруських літаків.

У відповідь Білорусь уже обмежила імпорт українських товарів.

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