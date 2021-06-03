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Режиму Лукашенко готовят наказание? Что рассмотрит СНБО в пятницу

3 июня, 16:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Верещук рассказала, что будет, если белорусские самолеты начнут летать в оккупированный Крым

На завтрашнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) планируют рассмотреть вопрос санкций против режима Лукашенко. Об этом сообщила телеканалу "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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По ее словам, Рада сделала все от себя зависящее – проголосовала постановление об осуждении действий белорусской власти, а теперь дело за СНБО.

"МИД передал списки людей, которые, вероятно, причастны к фальсификации избирательного процесса в Беларуси. Будет вопрос вероятных санкций, которые введет Украина относительно таких лиц", – сказала Верещук.

Также нардеп заявила, что если белорусские самолеты начнут летать в оккупированный Крым, они попадут под санкции. Она рассказала, чего ждать от завтрашнего заседания СНБО.

"Будет вопрос о санкциях против режима Лукашенко, мы именно это сейчас обсудили. Также я знаю, что будет стоять вопрос НАТО. У нас есть национальный план действий. Очень надеюсь, что будет введено решение СНБО указом президента, где будут определены и ответственные, и дедлайны. То есть мы будем двигаться более структурировано, алгоритм будет более известный и понятный. Надеюсь, будет вопрос, касающийся земельных отношений. У нас стартует рынок земли с 1 июля текущего года, нам очень важно понимать, что происходит в этой сфере. И, конечно, надеюсь на рассмотрение вопросов безопасности относительно Крыма и Донбасса", – добавила Верещук.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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