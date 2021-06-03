Рада звернулася до Лукашенка через "піратське" захоплення літака Ryanair

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада прийняла постанову про засудження "піратського" захоплення літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича і закликала владу Білорусі звільнити політв'язнів. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту.
Заява Верховної Ради
- Примусова посадка літака білоруською владою поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу і є порушенням міжнародних правил цивільної авіації та становить загрозу міжнародній безпеці.
- Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього інциденту з відповідними наслідками для режиму Лукашенка.
- Рада рішуче засуджує дії влади Білорусі з посадкою літака і затримання журналіста і закликає звільнити Протасевича та інших політв'язнів.
- Рада підтверджує повну солідарність з міжнародними партнерами про припинення повітряного сполучення з Білоруссю.
- Рада також повністю підтримує дії уряду України про заборону авіасполучення і закриття неба для білоруських літаків.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка – відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.
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