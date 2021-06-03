Русский
$ 27,34
33,33
  1. Влада

Рада звернулася до Лукашенка через "піратське" захоплення літака Ryanair

3 червня, 11:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати закликають міжнародну організацію терміново провести розслідування примусової посадки літака

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла постанову про засудження "піратського" захоплення літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича і закликала владу Білорусі звільнити політв'язнів. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Реклама

Заява Верховної Ради

  • Примусова посадка літака білоруською владою поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу і є порушенням міжнародних правил цивільної авіації та становить загрозу міжнародній безпеці.
  • Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього інциденту з відповідними наслідками для режиму Лукашенка.
  • Рада рішуче засуджує дії влади Білорусі з посадкою літака і затримання журналіста і закликає звільнити Протасевича та інших політв'язнів.
  • Рада підтверджує повну солідарність з міжнародними партнерами про припинення повітряного сполучення з Білоруссю.
  • Рада також повністю підтримує дії уряду України про заборону авіасполучення і закриття неба для білоруських літаків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка – відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.

Читайте також нашу статтю про те, хто здобуде перемогу у торговій війні України та Білорусі.

В тренді
Чим небезпечний для України союз Росії та Білорусі? Відповів Зеленський

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали датуВлада
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періоду
Росія може напасти: Зеленський озвучив терміни найнебезпечнішого періодуВлада
"Доведеться просити Путіна відвезти мене в Крим": Лукашенко образився на ЗеленськогоВлада
Кличко – під загрозою. У Зеленського анонсували нові звільнення в регіонах
Кличко – під загрозою. У Зеленського анонсували нові звільнення в регіонахВлада
Луценко натякнув, що у справи Медведчука немає перспектив – експерти про те, що це означає
Луценко натякнув, що у справи Медведчука немає перспектив – експерти про те, що це означаєВлада
Після ворожих заяв Лукашенка про переговори у Мінську можна забути – ОПУ
Після ворожих заяв Лукашенка про переговори у Мінську можна забути – ОПУВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти