Рада звернулася до Лукашенка через "піратське" захоплення літака Ryanair

Українські депутати вимагають покарання для Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла постанову про засудження "піратського" захоплення літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича і закликала владу Білорусі звільнити політв'язнів. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні парламенту.

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Заява Верховної Ради

Примусова посадка літака білоруською владою поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу і є порушенням міжнародних правил цивільної авіації та становить загрозу міжнародній безпеці.

Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього інциденту з відповідними наслідками для режиму Лукашенка.

Рада рішуче засуджує дії влади Білорусі з посадкою літака і затримання журналіста і закликає звільнити Протасевича та інших політв'язнів.

Рада підтверджує повну солідарність з міжнародними партнерами про припинення повітряного сполучення з Білоруссю.

Рада також повністю підтримує дії уряду України про заборону авіасполучення і закриття неба для білоруських літаків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка – відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.

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