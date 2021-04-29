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Путін – це коронавірус: Гройсман пояснив, яка від нього потрібна вакцина

29 квітня, 10:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна разом із Заходом повинні сформувати потужну і болючу відповідь агресорові – що запропонував Гройсман

Агресія Росії проти України сьогодні нагадує коронавірус, який щодня мутує і стає тільки агресивнішим. Зате "вакциною" проти нього може бути тільки широка коаліція країн – на базі "Великої сімки" і за лідерства США. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав лідер партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

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На його переконання, сьогодні світ стоїть перед вибором – або бандитизм і беззаконня, або порядок і закон. І саме Україна повинна дати миру шанс визначитися з вибором і сформувати потужну і болючу відповідь агресорові.

"Зараз путінська агресія – це коронавірус, який мутує і стає агресивнішим. І це потрібно усвідомити. Вакцина проти вірусу – консолідація наших партнерів. Це головне завдання світової дипломатії", – сказав Володимир Гройсман.

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Він закликав президента Володимира Зеленського і більшість у Верховній Раді направити зусилля на консолідацію наших партнерів. Адже завдяки партнерам і нашій армії Путін пограв м'язами і заявив, що відводить війська. У той же час він вважає всі розмови про зустрічі Зеленського і Путіна, пошуки місця – це втрата часу для України.

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Як зазначив Володимир Гройсман, Кремль намагається з усіх сил затягнути переговори, щоб виграти собі можливість пристосуватися і до санкцій, і до ситуації у світі. Зате українці отримують похоронки і щодня зазнають втрат.

"Ми маємо унікальний шанс світовою коаліцією під лідерством президента США Джо Байдена, який особисто включений в процес і починає демонструвати лідерство в цьому процесі, досягти результатів. Санкції мають бути скоординованими, і агресору має бути боляче. Дипломатичному корпусу потрібно залучити наших партнерів, країни "Великої сімки" – запросити їх в Україну, щоб вони висловили тут свою підтримку. Це серйозний порядок денний. Консолідація світу має ключове значення. Це і є план дій, яким потрібно займатися", – сказав політик.

Раніше Гройсман покликав Байдена, Меркель і Макрона в Україну. Він вважає, що це буде навіть краще за "Джавеліни".

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