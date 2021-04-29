Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости политики

Путин – это коронавирус: Гройсман объяснил, какая от него нужна вакцина

29 апреля, 10:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина вместе с Западом должны сформировать мощный и болезненный ответ агрессору – что предложил Гройсман

Агрессия России против Украины сегодня напоминает коронавирус, который ежедневно мутирует и становится только более агрессивным. Зато "вакциной" против него может быть только широкая коалиция стран – на базе "Большой семерки" и при лидерстве США. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Реклама

По его убеждению, сегодня мир стоит перед выбором – или бандитизм и беспредел, или порядок и закон. И именно Украина должна дать миру шанс определиться с выбором и сформировать мощный и болезненный ответ агрессору.

"Сейчас путинская агрессия – это коронавирус, который мутирует и становится более агрессивным. И это нужно осознать. Вакцина против вируса – консолидация наших партнеров. Это главная задача мировой дипломатии", – сказал Владимир Гройсман.

Реклама

Он призвал президента Владимира Зеленского и большинство в Верховной Раде направить усилия на консолидацию наших партнеров. Ведь благодаря партнерам и нашей армии Путин поиграл мышцами и заявил, что отводит войска. В то же время он считает все разговоры о встречах Зеленского и Путина, поисках места – это потеря времени для Украины.

В тренде
Жалкое зрелище – политологи резко высказались о "научной деятельности" Кивы

Читайте также: Блокада, войска у границ и Донбасс: о чем будут говорить Путин и Зеленский при встрече – мнения экспертов

Как отметил Владимир Гройсман, Кремль пытается изо всех сил затянуть переговоры, чтобы выиграть себе возможность приспособиться и к санкциям, и к ситуации в мире. Зато украинцы получают похоронки и ежедневно несут потери.

"Мы имеем уникальный шанс мировой коалицией под лидерством президента США Джо Байдена, который лично включен в процесс и начинает демонстрировать лидерство в этом процессе, достичь результатов. Санкции должны быть скоординированными, и агрессору должно быть больно. Дипломатическому корпусу нужно привлечь наших партнеров, страны "Большой семерки" – пригласить их в Украину, чтобы они выразили здесь свою поддержку. Это серьезная повестка дня. Консолидация мира имеет ключевое значение. Это и есть план действий, которым нужно заниматься", – сказал политик.

Ранее Гройсман позвал Байдена, Меркель и Макрона в Украину. Он считает, что это будет даже лучше "Джавелинов".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
Мифы и правда об СС
Мифы и правда об СС "Галичина" – что каждому важно знать о параде вышиванок в Киеве 28 апреляВласть
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президента
Зеленский внезапно созвал заседание СНБО – что насторожило президентаВласть
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)
Зеленский побывал на позициях ВСУ вблизи Крыма (фото)Власть
Коболева уволили из
Коболева уволили из "Нафтогаза" (обновлено)Экономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять