Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії"

Головна інтрига майбутньої зустрічі – про що говоритимуть глави двох держав. Обидві сторони вже назвали теми, про які говорити не бажають. А конкретні питання, які можуть обговорити президенти, поки не узгоджені. Сайт "Сьогодні" спробував зрозуміти, чи відбудеться зустріч. А також з'ясував, про які теми для обговорення може йтися.

Київ: Ми не перейдемо червоні лінії

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Нагадаємо, що в середині квітня Росія під приводом військових навчань стягнула до українських кордонів величезну кількість військ. А 20 квітня президент Володимир Зеленський записав відеозвернення і запропонував Володимиру Путіну зустрітися.

У відповідь Путін запросив Зеленського відвідати Москву.

Тепер обидві сторони заявляють, що не проти переговорів. Але дата і місце зустрічі поки не визначені.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Володимир Зеленський запропонував зустріч російському лідеру Володимирові Путіну для того, щоб прискорити процес врегулювання конфлікту на Донбасі. Без прямих переговорів на найвищому рівні цього досягти не вдасться.

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Тим часом сам Зеленський натякнув на новий формат переговорів щодо Донбасу.

"Це може бути розширення "нормандського формату", окремий паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні в припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення", – сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що переговори про режим тиші на Донбасі на фінальній стадії узгодження.

А також прокоментував пропозицію Путіна почати прямий діалог з проросійськими бойовиками.

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – зазначив глава держави.

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Пізніше позицію української сторони підтвердив в інтерв'ю BBC глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Це "червона лінія", яку ми не перейдемо. Мій президент дуже твердий у цьому. (...) Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту лежить у Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками", – сказав Кулеба.

Москва: Тему Криму і Донбасу не обговорюємо

У відповідь на слова президента України Кремль у властивій йому манері дав зрозуміти, що не має наміру безпосередньо вирішувати питання окупації Криму і частини Донбасу.

"Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, зважаючи на мету пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України... Тому в будь-якому разі належить прояснити ще багато деталей", – заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив: "Президент сам сказав, що можна вести розмову саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, тому тут нічого обговорювати", – сказав Пєсков.

"Краще переговори, ніж війна"

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В експертній спільноті наразі немає одностайності щодо того, чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Як і розуміння того, які результати вона може принести.

Володимир Фесенко. Фото: facebook.com/vladimir.fesenko1

"Краще переговори, ніж війна. Головна тема, яку треба обговорювати, – відновлення стійкого перемир'я на Донбасі. Домовитися про щось більше навряд чи можливо", – сказав у коментарі "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко.

Фото: facebook.com

Такої самої думки дотримується і політолог Вадим Карасьов.

"Якщо "нормандський формат" і мінський процес не дають результату, можна спробувати вирішити питання сам на сам. Меркель скоро піде. Спецпредставника США у питаннях Донбасу поки немає... Обставини привели до того, що Україна ініціювала зустріч. Зеленському потрібен мир, і він не збирається спостерігати військове загострення на кордонах України", – вважає Карасьов у коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку політолог Тарас Сазонов вважає, що сам факт переговорів про зустріч ще нічого не означає.

"Ми бачимо, що Кремль відразу розставляє рамки і межі. Це звучить офіційно, публічно, про те, що вони не готові спілкуватися на тему Донбасу. Цю зустріч можуть організувати за день, за два, а може, і місяці (може тривати підготовка до зустрічі. – Ред.)", – сказав він.

Про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін не готові до діалогу, говорить і ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Поки що Зеленський і Путін ведуть взаємний тролінг, і це не наближає їх навіть до розуміння спільного порядку денного. Зеленський хоче обговорювати російську агресію, Донбас, Крим. А Путін бажає говорити про "рускій мір", мову, релігію та водопостачання в Крим. Для цього і запрошує Зеленського в Москву", - сказав він в ефірі програми "Сьогодні. День" на телеканалі "Україна 24".

Аналогічну думку висловив на телеканалі "Україна 24" і експерт-міжнародник Андрій Бузаров. На його думку, "плани про зустріч двох президентів навряд чи можуть бути реалізовані в умовах ескалації на дипломатичному рівні, що фактично не закінчилася".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією