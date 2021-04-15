Це буде краще за "Джавеліни": Гройсман кличе Байдена, Меркель і Макрона в Україну

Союзники України повинні приїхати до Києва і чітко дати зрозуміти, що чекає на Москву за агресивну поведінку

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав світових лідерів, перш за все американського лідера Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель особисто приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити свою підтримку і щоб разом показати той опір російській агресії, який буде неможливо подолати.

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Про це він написав у Facebook.

"Ми всі бачимо: Росія як ніколи підвищила ставки у своєму прагненні підкорити Україну. Російські збройні сили щодня нарощують кількість і потенціал у нашому Криму та на наших східних кордонах. Політична риторика з Москви – максимально агресивна", – зазначив він.

Гройсман звернув увагу, що Байден і члени його адміністрації все рішучіше заявляють про свою прихильність до України у формі посилення військової підтримки.

"І за це ми глибоко вдячні. Але я вважаю, що ми знаходимося в точці, коли треба зробити ще більше. Щось, що однозначно дасть зрозуміти Росії, що незалежність та територіальну цілісність України потрібно поважати. Те, чого не можуть показати Javelin та військові кораблі США у Чорному морі", – підкреслив політик.

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Він упевнений, що таким кроком може стати спільний візит в Україну лідерів США, Німеччини і Франції – це покаже Росії рішучість Заходу підтримати і захистити Україну.

"Настав час для цього прояву сили та єдності. Росія не може й надалі відчувати безкарність за свої дії. Чим більше ми дозволимо Путіну загострити ситуацію, тим складніше буде долати її наслідки. Сьогодні я закликаю президента Байдена, канцлера Меркель та президента Макрона – разом з усіма іншими світовими лідерами приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити нам свою підтримку. Щоб ми разом показали Росії, що її агресія зустріне опір, який неможливо здолати", – резюмував Гройсман.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський 16 квітня їде до Парижа. У зв'язку з цим експрем'єр Арсеній Яценюк вказав на важливий момент – головне, щоб Макрон не умиротворяв Путіна.

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