Це буде краще за "Джавеліни": Гройсман кличе Байдена, Меркель і Макрона в Україну

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав світових лідерів, перш за все американського лідера Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель особисто приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити свою підтримку і щоб разом показати той опір російській агресії, який буде неможливо подолати.
Про це він написав у Facebook.
"Ми всі бачимо: Росія як ніколи підвищила ставки у своєму прагненні підкорити Україну. Російські збройні сили щодня нарощують кількість і потенціал у нашому Криму та на наших східних кордонах. Політична риторика з Москви – максимально агресивна", – зазначив він.
Гройсман звернув увагу, що Байден і члени його адміністрації все рішучіше заявляють про свою прихильність до України у формі посилення військової підтримки.
"І за це ми глибоко вдячні. Але я вважаю, що ми знаходимося в точці, коли треба зробити ще більше. Щось, що однозначно дасть зрозуміти Росії, що незалежність та територіальну цілісність України потрібно поважати. Те, чого не можуть показати Javelin та військові кораблі США у Чорному морі", – підкреслив політик.
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Він упевнений, що таким кроком може стати спільний візит в Україну лідерів США, Німеччини і Франції – це покаже Росії рішучість Заходу підтримати і захистити Україну.
"Настав час для цього прояву сили та єдності. Росія не може й надалі відчувати безкарність за свої дії. Чим більше ми дозволимо Путіну загострити ситуацію, тим складніше буде долати її наслідки. Сьогодні я закликаю президента Байдена, канцлера Меркель та президента Макрона – разом з усіма іншими світовими лідерами приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити нам свою підтримку. Щоб ми разом показали Росії, що її агресія зустріне опір, який неможливо здолати", – резюмував Гройсман.
Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський 16 квітня їде до Парижа. У зв'язку з цим експрем'єр Арсеній Яценюк вказав на важливий момент – головне, щоб Макрон не умиротворяв Путіна.
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