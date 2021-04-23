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"Нехай Путін своїх васалів викликає в РФ": Фесенко про запрошення Зеленського в Москву

23 квітня, 09:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля спробував продемонструвати, хто тут головний, а заодно, і щоб принизити Зеленського

Зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, схоже, не відбудеться, оскільки контрпропозиція господаря Кремля провести зустріч в Москві фактично означає відмову від переговорів щодо Донбасу.

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Про це написав у Facebook політолог Володимир Фесенко.

"Відповідь Путіна Зеленському і за формою, і за змістом – це не відповідь, а фактично відмова. Формально нібито дипломатично, а по суті – традиційна імперська зарозумілість. Начебто Путін готовий зустрітися, але на своїй території і на своїх умовах (зі своїм порядком денним)", – пише експерт.

Фесенко вважає, що Путін своєю відмовою від зустрічі на Донбасі і запрошенням до Москви спробував продемонструвати, "хто тут головний", а заодно, і щоб принизити Зеленського.

"Це Путін своїх васалів (типу Лукашенко) може викликати в Росію "на килим" і проводити з ними виховну роботу. Український президент не повинен виступати в такій ролі", – підкреслив він.

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Для президента України зустріч з Путіним – не самоціль, оскільки війська від кордонів України РФ вирішила відвести, а щодо Донбасу Путін не хоче домовлятися. Значить і немає сенсу в їх двосторонній зустрічі, зазначає політолог.

"Не хоче обговорювати на двосторонній зустрічі, так все одно ця проблема буде обговорюватися в "нормандському форматі" і на інших переговорних майданчиках. Путін будь-яким способом хоче примусити українське керівництво до прямих переговорів з сепаратистами. Але це рівносильно їх визнанню, і для нас неприйнятно", – резюмував Фесенко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський спочатку запросив Путіна на Донбас.

Але президент РФ здрейфив: знову "відправляє" Київ на переговори з бойовиками, а Зеленського запросив у Москву.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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Росія Москва Володимир Зеленський Володимир Фесенко Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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