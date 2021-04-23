"Пусть Путин своих вассалов вызывает в РФ": Фесенко о приглашении Зеленского в Москву

Хозяин Кремля попытался продемонстрировать, кто тут главный, а заодно, и чтобы унизить Зеленского

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, похоже, не состоится, поскольку контрпредложение хозяина Кремля провести встречу в Москве фактически означают отказ от переговоров по Донбассу.

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

"Ответ Путина Зеленскому и по форме, и по содержанию – это не ответ, а фактически отказ. Формально как бы дипломатично, а по существу – традиционное имперское высокомерие. Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой)", – пишет эксперт.

Фесенко считает, что Путин своим отказом от встречи на Донбассе и приглашением в Москву попытался продемонстрировать, "кто тут главный", а заодно, и чтобы унизить Зеленского.

"Это Путин своих вассалов (типа Лукашенко) может вызывать в Россию "на ковер" и проводить с ними воспитательную работу. Украинский президент не должен выступать в такой роли", – подчеркнул он.

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Для президента Украины встреча с Путиным – не самоцель, поскольку войска от границ Украины РФ решила отвести, а по Донбассу Путин не хочет договариваться. Значит и нет смысла в их двухсторонней встрече, отмечает политолог.

"Не хочет обсуждать на двусторонней встрече, так все равно эта проблема будет обсуждаться в "нормандском формате" и на других переговорных площадках. Путин любым способом хочет принудить украинское руководство к прямым переговорам с сепаратистами. Но это равносильно их признанию, и для нас неприемлемо", – резюмировал Фесенко.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский сначала пригласил Путина на Донбасс.

Но президент РФ сдрейфил: снова "отправляет" Киев на переговоры с боевиками, а Зеленского пригласил в Москву.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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