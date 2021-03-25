Проти Коломойського США санкції ввели, а Україна – ні: Данілов назвав причину

У РНБО розповіли, що потрібно для того, щоб ввести санкції проти бізнесмена

Україна не може вжити заходів стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського, як це зробили США своїми санкціями, оскільки Київ не отримував від американців ніяких запитів або документів.

Реклама

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо НВ" секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна може розглядати питання санкцій тільки на підставі відповідних документів, а не просто за чиїмось бажанням.

"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях, після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите (санкції на тлі американських). Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути примха, ми повинні працювати з документами", – зазначив Данилов.

Читайте також: "Був здивований": друг Коломойського прокоментував санкції

Реклама

Чиновник підтвердив, що на сьогоднішній день не надходили документи від США стосовно Коломойського або Дубинського з Деркачем.

"Якщо вони будуть, це вже питання другого порядку", – додав секретар РНБО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Офісі президента сказали "спасибі" за санкції США проти Коломойського. Рішення адміністрації Байдена допоможе Україні стати сильною і незалежною, вважають на Банковій.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, за що проти Коломойського США ввели санкції.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама