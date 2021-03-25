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Против Коломойского США санкции ввели , а Украина – нет: Данилов назвал причину

25 марта, 17:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В СНБО рассказали, что нужно для того, чтобы ввести санкции против бизнесмена

Украина не может принять меры в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, как это сделали США своими санкциями, поскольку Киев не получал от американцев никаких запросов или документов.

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Об этом заявил в интервью "Радио НВ" секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина может рассматривать вопрос санкций только на основании соответствующих документов, а не просто по чьему-то желанию.

"Если страна соответствующим образом будет передавать свои документы в Украину, мы будем их рассматривать в соответствующих институциях, после чего могут происходить те процессы, о которых вы сейчас говорите (санкции на фоне американских). Это не моя или какого-то другого члена СНБО может быть прихоть, мы должны работать с документами", – отметил Данилов.

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Чиновник подтвердил, что на сегодняшний день не поступали документы от США в отношении Коломойского или Дубинского с Деркачом.

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"Если они будут, это уже вопрос второго порядка", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента сказали "спасибо" за санкции США против Коломойского. Решение администрации Байдена поможет Украине стать сильной и независимой, считают на Банковой.

Читайте подробнее в нашем материале, за что против Коломойского США ввели санкции.

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США санкции Игорь Коломойский Алексей Данилов
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