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  1. Влада

"Був здивований": друг Коломойського прокоментував санкції

5 березня, 22:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив, що був здивований, коли бізнесмена Ігоря Коломойського США звинуватили у корупції.

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Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Коли йому дають санкції за те, що коли він був губернатором Дніпропетровської області в 2014-2015 роках – я був здивований. Коли написано формулювання "за корупцію". Можливо, що Сполученим Штатам відома якась інформація, яку не знаю я. Але я знаю, що було в 2014 році, коли він став губернатором. За свій рахунок він заправляв літаки і танки, коли не було в державному бюджеті ні копійки. За свої рахунки він фінансував добровольчі батальйони. Чи крав він гроші – я не знаю", – сказав він.

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