У Зеленського сказали "спасибі" за санкції США проти Коломойського

Президент Володимир Зеленський підтримує санкції, які США наклали на українського бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки це сприяє економічному процвітанню та євроатлантичній інтеграції України.
Про це заявили 5 березня в Офісі президента України.
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У прес-службі ОПУ зазначили, що в країні необхідно створити умови, за яких бізнес розвиватиметься в прозорому і конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення.
"Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", – додали на Банковій.
Тому будь-яке "справедливе рішення в цьому напрямку" допоможе нашій країні стати сильною і дійсно незалежною.
"Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США", – кажуть у Зеленського.
Нагадаємо, що 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про заборону в'їзду до країни Ігоря Коломойського і його сім'ї – дружини Ірини, доньки та сина.
Більше про те, за що саме Коломойський і його рідні потрапив до "чорного списку" США, читайте в матеріалі "З полум'яним приватом з США – за що проти Коломойського ввели санкції".
Також ми писали, що в січні Сполучені Штати внесли сімох громадян України і чотири інформаційних ресурсу до списку санкцій за втручання в американські вибори.
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