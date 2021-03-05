У Зеленського сказали "спасибі" за санкції США проти Коломойського

Рішення адміністрації Джо Байдена допоможе Україні стати сильною і незалежною, вважають на Банковій

Президент Володимир Зеленський підтримує санкції, які США наклали на українського бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки це сприяє економічному процвітанню та євроатлантичній інтеграції України.

Реклама

Про це заявили 5 березня в Офісі президента України.

Читайте також: Санкції США проти Коломойського: повний текст заяви Блінкена

У прес-службі ОПУ зазначили, що в країні необхідно створити умови, за яких бізнес розвиватиметься в прозорому і конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення.

"Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху", – додали на Банковій.

Реклама

Тому будь-яке "справедливе рішення в цьому напрямку" допоможе нашій країні стати сильною і дійсно незалежною.

"Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США", – кажуть у Зеленського.

Нагадаємо, що 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про заборону в'їзду до країни Ігоря Коломойського і його сім'ї – дружини Ірини, доньки та сина.

Більше про те, за що саме Коломойський і його рідні потрапив до "чорного списку" США, читайте в матеріалі "З полум'яним приватом з США – за що проти Коломойського ввели санкції".

Також ми писали, що в січні Сполучені Штати внесли сімох громадян України і чотири інформаційних ресурсу до списку санкцій за втручання в американські вибори.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама