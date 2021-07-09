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Чи піде Мендель у політику? Прессекретар Зеленського дала відповідь

9 липня 2021 13:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Юлія Мендель йде з посади прессекретаря і вже готує випустити книгу про Зеленського – це може бути підготовкою до політичної кар'єри

Юлія Мендель

Юлія Мендель / Фото: Facebook

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що поки у політику не збирається після звільнення з посади спікера Банкової. Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24".

На запитання ведучого, чи може бути ця книга свого роду путівкою у велику політику і чи збирається Мендель робити політичну кар'єру, вона відповіла: "Я поки таких планів не маю. Подивимося що буде далі".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", ще у травні Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. А сьогодні президент Володимир Зеленський може видати указ про її звільнення і призначення на нову посаду. Раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

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Крім того, прессекретар Зеленського розповіла, про що йде мова в її книзі, яку вона збирається випустити у кінці липня. За її словами, там буде і про Путіна, і про інших світових лідерів.

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