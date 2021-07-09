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Мендель назвала дату свого звільнення з посади прессекретаря

9 липня 2021 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Речниця Банкової ще у травні написала заяву на звільнення, але досі ще не призначений її наступник

Юлія Мендель

Юлія Мендель / Фото: Facebook

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявила, що сьогодні має бути указ про її звільнення з обіййманої посади. Про це вона сказала у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Указу про моє звільнення ще не було. Думаю, що він буде сьогодні разом з призначенням нового прессекретаря. Принаймні планувалося, що до кінця цього тижня", – сказала вона.

Також вона уточнила, що буде ще указ про призначення її радником Офісу президента.

"Очікую сьогодні, але якщо це буде в неділю, то нехай буде у неділю", – підкреслила прессекретарка президента.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Ось тільки далеко вона не пішла. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

Тим часом Мендель написала книгу і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як речниці глави держави та самоідентифікацію українців.

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