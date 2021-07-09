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"Будуть інсайда": Мендель у своїй книзі розповість про Путіна

9 липня 2021 12:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У кінці липня вийде книга, яку прессекретар Зеленського вже називає провокативною

Мендель знайшла Путіну місце у своїй книзі. Колаж "Сьогодні"

Мендель знайшла Путіну місце у своїй книзі. Колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента України Юлія Мендель готується залишити свою посаду. Також вона відкрила завісу таємниці своєї книги – в ній вона розповість про провідних світових лідерів, у тому числі і про президента Росії Володимира Путіна. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, великих секретів вона не зможе розкрити, але дещо цікаве готує читачам.

"Інсайди будуть. Я намагаюся відкрити завісу хоча б якихось психологічних моментів того, як ведуться переговори, пояснити людям, що таке геополітичні питання, які обставини впливають на прийняття рішень. Але сильних секретів я розкривати просто не можу. Я говорю (у книзі) про Меркель (канцлера Німеччини. – Ред.), Макрона (президента Франції. – Ред.), є про Путіна. Думаю, це будуть цікаві моменти, почути від людини, яка бачила, спілкувалася, чула", – розповіла Мендель.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Мендель написала книгу і навіть опублікувала фрагмент. Як вона раніше анонсувала, книга буде про українську політику, свою роботу як речниці глави держави та самоідентифікацію українців.

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