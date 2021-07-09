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Пойдет ли Мендель в политику? Пресс-секретарь Зеленского дала ответ

9 июля 2021 13:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретаря и уже готовит выпустить книгу о Зеленском – это может быть подготовкой к политической карьере

Юлия Мендель

Юлия Мендель / Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что пока в политику не собирается после ухода с должности спикера Банковой. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос ведущего, может ли быть эта книга своего рода путевкой в большую политику и собирается ли Мендель делать политическую карьеру, она ответила: "Я пока таких планов не имею. Посмотрим, что будет дальше".

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в мае Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. А сегодня президент Владимир Зеленский может выдать указ о ее увольнении и назначении на новую должность. Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

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Кроме того, пресс-секретарь Зеленского рассказала, о чем идет речь в ее книге, которую она собирается выпустить в конце июля. По ее словам, там будет и о Путине, и о других мировых лидерах.

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