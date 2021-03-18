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Науседа вшанував Героїв Небесної сотні: Українці кров'ю написали, що можуть вирішити майбутнє

18 березня, 14:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Президент Литви закликав не забувати про окупацію Криму Росією

Президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває в Києві з офіційним візитом, разом з дружиною Діаною Науседене вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні в центрі української столиці.

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Про це повідомляється на сторінці литовського лідера в Facebook.

"Український народ на Майдані показав і кров'ю написав, що може визначити майбутнє своєї країни. Що буде захищати європейську ідентичність і євроатлантичний напрямок", – йдеться в повідомленні.

Президент Литви також закликав не забувати про окупацію Криму Росією в сьому річницю цієї події.

"У нас нема права забувати про окупацію Криму! Схиляю голову перед українськими героями, які пожертвували свої життя за суверенітет своєї країни" , – додав Науседа.

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/ Фото: Facebook

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Нагадаємо, 18 березня президент Володимир Зеленський і Науседа за підсумками переговорів підписали важливу декларацію про європейську перспективу України.

Також повідомлялося, що 19 березня Науседа виступить у Верховній Раді.

Дивіться також відео зустрічі Зеленського та Науседи в Маріїнському палаці:

Відео: president.gov.ua
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Євромайдан небесна сотня Гітанас Науседа

Джерело: Сьогодні

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