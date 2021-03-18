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Стала відома дата виступу президента Литви у Верховній Раді

18 березня, 12:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Литовський лідер вже в Україні і проводить переговори із Зеленським

Президент Литви Гітанас Науседа виступить у Верховній Радів п'ятницю, 19 березня. Хоча раніше очікувалося, що це буде в четвер. Про це заявив на сьогоднішньому пленарному засіданні спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Він оголосив, що виступ литовського лідера відбудеться після Години запитань до уряду.

"Шановні колеги, в Україні з офіційним візитом перебуває президент Литовської Республіки пан Науседа. Завтра, в п'ятницю, президент Литви планує взяти участь у пленарному засіданні Верховної Ради України і виступити перед народними депутатами України", – заявив Разумков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Науседа вже зустрівся з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Також під головуванням глав держав пройде засідання Ради президентів. За результатами переговорів будуть підписані двосторонні документи і відбудеться спілкування президентів з представниками ЗМІ. Читайте докладніше про програму візиту Науседи в Україну.

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Верховна Рада Гітанас Науседа

Джерело: Сьогодні

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