Вступ України до ЄС: Зеленський і Науседа підписали важливу декларацію

Литва зобов'язується підтримати Україну, коли вона подасть заявку на вступ до ЄС

Президент Володимир Зеленський і литовський лідер Ґітанас Науседа за підсумками переговорів підписали декларацію про європейську перспективу України.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Цей документ фіксує підтримку Литвою України, як тільки наша держава вирішить подати заявку на членство в ЄС.

Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Володимир Зеленський називав терміни вступу України до ЄС. Він вважає, що це вже визначено і це лише питання часу. При цьому Україна розраховує і на членство в НАТО.

Відео: president.gov.ua

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