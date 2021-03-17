Почав візит зі "Слава Україні": до Києва прилетів президент Литви (фото)

Гітанас Науседа та його дружину тепло зустріли в "Борисполі"

Президент Литви Гітанас Науседа почав свій перший офіційний візит в Україну, який також став його першою закордонною поїздкою після оголошення карантину через коронавірус.

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Знімки привітного прийому, який влаштували високопоставленій делегації в аеропорту "Бориспіль", вже з'явилися в Instagram Науседи.

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

"Слава Україні!" Вітаю Україну – це мій перший офіційний візит до цієї країни. В аеропорту зустріли душевно – хлібом-сіллю", – пише президент.

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Свій візит він почав зі слів підтримки, нагадавши про те, що Україна переживає російську військову агресію і бореться з невидимим ворогом – пандемією.

"Підтримка України зараз надзвичайно важлива", – резюмує Науседа.

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

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Зі злітної смуги він відправився на зустріч з членами литовської громади.

А на завтра призначена зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським, який вже привітав гостя на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Головна мета візиту литовців – проведення Ради Президентів України та Литви, де Науседа та Зеленський будуть співголовами. Крім того, візит Науседи покликаний зміцнити відносини двох країн, підтримати євроатлантичні та євроінтеграційні прагнення України.

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Він планує обговорити посилення реформ в Україні, політику "Східного партнерства" і питання регіональної безпеки – зокрема загрозу, яка виходить від Астравської АЕС в Білорусі.

Фото: instagram.com/gitanasnauseda

Крім нього, до складу делегації входить перша леді Діана Науседіне та сім членів литовського уряду: міністри оборони, культури, соцзахисту та праці, транспорту і комунікацій, економіки і інновацій, енергетики, а також закордонних справ.

Литовська делегація пробуде в Україні три дні – до 19 березня.

Варто зазначити, що Гітанас Науседа наносить візит у відповідь – в 2019 році Зеленський відвідав Литву, де зустрічався зі своїм колегою.

А минулого року він запросив Науседу відвідати Київ з першим для нього офіційним візитом.

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