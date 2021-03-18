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Науседа почтил Героев Небесной сотни: Украинцы кровью написали, что могут решить будущее

18 марта, 14:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент Литвы призвал не забывать об оккупации Крыма Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа, пребывающий в Киеве с официальным визитом, вместе с супругой Дианой Науседене почтил память Героев Небесной сотни в центре украинской столицы.

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Об этом сообщается на странице литовского лидера в Facebook.

"Украинский народ на Майдане показал и кровью написал, что может определить будущее своей страны. Что будет защищать европейскую идентичность и евроатлантическое направление", – говорится в сообщении.

Президент Литвы также призвал не забывать об оккупации Крыма Россией в седьмую годовщину этого события.

"У нас нет права забывать об оккупации Крыма! Склоняю голову перед украинскими героями, которые пожертвовали свои жизни за суверенитет своей страны", – добавил Науседа.

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/ Фото: Facebook

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Напомним, 18 марта президент Владимир Зеленский и Науседа по итогам переговоров подписали важную декларацию о европейской перспективе Украины.

Также сообщалось, что 19 марта Науседа выступит в Верховной Раде.

Смотрите также видео встречи Зеленского и Науседы в Мариинском дворце:

Видео: president.gov.ua
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Евромайдан небесная сотня Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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