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Нардеп Шевченко офіційно виключений зі "Слуги народу" в Раді

1 червня, 10:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На засіданні парламенту Стефанчук оголосив, що у слуг народу ще мінус один депутат

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Виключений зі "Слуги народу" народний депутат Євген Шевченко офіційно залишив фракцію. Про це оголосив на сьогоднішньому засіданні парламенту перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

"Відповідно до ч.3 ст.60 Регламенту Верховної Ради і відповідно до рішення депутатської фракції "Слуга народу" від 24 травня повідомляю про виключення зі складу фракції "Слуга народу" народного депутата Шевченка Євгена Володимировича", – сказав він.

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Нагадаємо, Шевченко відомий своєю любов'ю до Білорусі і особливо до правлячого там режиму Лукашенка, який він так підтримує, поки весь світ критикує. Він навіть зустрічався особисто з диктатором. У свою чергу голова партії "СН" Олександр Корнієнко назвав причину виключення Шевченка зі "Слуги народу".

Сам Шевченко вже заявив, що збиратиме навколо себе силовий блок з колишніх "беркутівців".

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