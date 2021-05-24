"Друга Лукашенка" Євгена Шевченка виключили зі "Слуги народу"

Нардеп не раз потрапляв у скандал через свої поїздки до Мінська, а нещодавно навіть зустрічався з невизнаним президентом Білорусі

Євген Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Народного депутата Євгена Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Оголосять про це на наступному пленарному тижні у Верховній Раді. Про це повідомив у Telegram його колега нардеп Олександр Качура.

Реклама

За регламентом, офіційно вихід з фракції буде оформлений після того, як це на пленарному засіданні оголосить спікер парламенту.

"Євгена Шевченка виключили зі "Слуги народу". Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів. Матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні. Зі звільненням, Євгене", – написав Качура.

"Слуга народу" Максим Бужанський своєрідно прокоментував виключення колеги.

"Я думаю, що з огляду на зростання прозорості і глибокої внутрішнього довіри наступного разу при виключенні когось із фракції "СН" підписи не потрібно збирати взагалі. Досить оголосити – плануємо обговорити питання про виключення. А через день – секретаріату вдалося зібрати підписи. Здорово економить час і папір", – написав він у Telegram.

Реклама

Що говорить сам Шевченко і чим він "відзначився"

"Нарешті мене виключили з фракції "Слуга народу". Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Олександр Дубинський, привіт! Я ж казав, що буду наступним", – написав він в Telegram.

Шевченко відомий своєю любов'ю до Білорусі і особливо до правлячого там режиму Лукашенка. Ось, наприклад, один з останніх його постів у Facebook: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління".

А на скандальне затримання головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича він відреагував словами: "Ось це державність".

Реклама

Але все ж останньою краплею для "Слуги народу" став візит Шевченка 20 квітня у Білорусь і зустріч з Олександром Лукашенком.