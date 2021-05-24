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Корнієнко назвав причину виключення Шевченка зі "Слуги народу"

24 травня, 15:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Слузі народу розповіли, чи будуть вимагати від свого колеги скласти депутатський мандат

Олександр Корнієнко та Євген Шевченко. Колаж "Сьогодні"

Олександр Корнієнко та Євген Шевченко. Колаж "Сьогодні"

Виключення нардепа Євгена Шевченка з фракції "Слуга народу" пов'язане з його заявами, які ставили під загрозу відносини України з міжнародними партнерами.

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Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

За його словами, Шевченко систематично робив заяви, не узгоджені ні з президентом України, ні з Міністерством закордонних справ.

"Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання ... Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України з міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера з послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями", – заявив Корнієнко.

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Проте партія не може змусити мажоритарника Шевченка скласти мандат депутата, оскільки за нього голосували виборці.

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"До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції", – підкреслив Корнієнко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сам Шевченко вже заявив, що буде збирати навколо себе силовий блок з колишніх "беркутівців".

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